Trevisani: “Mancini ct? Conosce il luogo del delitto. Con lui l’Italia…”

Il giornalista ha parlato del possibile ritorno in Nazionale dell'ex allenatore dell'Inter

Eva A. Provenzano Caporedattore 11 giugno 2026 (modifica il 11 giugno 2026 | 02:02)

L'ex tecnico dell'Inter, Roberto Mancini è tra i favoriti per la panchina dell'Italia. Il posto di ct è stato affidato, ad interim, a Silvio Baldini, allenatore dell'Under21, dopo la mancata qualificazione ai Mondiali e dopo la risoluzione con Gennaro Gattuso. Un momento che ha portato anche alle dimissioni dell'ormai ex presidente della FIGC, Gravina e quindi alle elezioni del nuovo numero uno della Federazione. Si terranno il 22 giugno e concorrono per la carica Malagò e Abete.

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Riccardo Trevisani, giornalista Mediaset, ha parlato proprio della candidatura del Mancio, l'ultimo allenatore a guidare l'Italia ad una vittoria, nell'Europeo del 2021. «Bisogna vedere bene come questa cosa verrà elaborata, ma parliamo di un allenatore che conosce la Nazuonale. Conosce bene il luogo del delitto, è stato campione d'Europa con un gioco bello. Le Nazionali di solito non giocano un bel calcio. La Nazionale di Mancini ha giocato molto bene anche se in semifinale e finale abbiamo vinto ai rigori, era un calcio di proposta, era proprio un bel calcio. Di divertimento, dominio, una bellissima squadra».

«C'è quell'Europeo che non possiamo e dobbiamo dimenticare e poi c'è la partita con la Macedonia. Una gara che se la rigiochi cento volte non la perdi mai, l'abbiamo persa facendo trenta tiri in porta. Non arrivammo bene, arrivammo ai play off, avremmo giocato in Portogallo in trasferta e difficilmente ci saremmo qualificati al Mondiale 2022 comunque, quindi ci sono state cose belle e meno belle. Di sicuro ha esperienza, sa dove va ad allenare e spesso ha lanciato dei giovani. Parliamo di uno che può arrivare in sintonia con quello che servirà all'Italia. È un nome che ci sta, poi vedremo cosa accade», ha detto il giornalista sull'ex allenatore nerazzurro.

(Fonte: SM)