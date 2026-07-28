Intervenuto su Youtube, Sandro Sabatini ha commentato così la scelta di Mancini come nuovo CT dell'Italia:

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"Mancini è decisamente e nettamente la scelta giusta, la soluzione migliore per guidare l'Italia, fino all'ultimo è stata sollevata la questione morale per il tradimento del ferragosto 2023 ma ricordiamo anche i fatti e partiamo da quell'episodio non per giustificarlo. Mancini ha già chiesto scusa, se non vanno bene le scuse cosa volete? Che gli dovevano dare? L'ergastolo? Per essere fuggito in Arabia a caccia di soldi? Fate voi. In ogni caso, vietato usare espressioni che non corrispondono alla realtà tipo "ha lasciato l'Italia in un mare di guai" perché l'Italia ha ufficializzato Spalletti 3 giorni dopo, una nomina di un allenatore brillantissimo e bravissimo. L'allarme e l'angoscia sono durate meno di una settimana.

I soldi in Arabia li guadagna anche Cristiano Ronaldo ma non è che non lo fanno giocare in Nazionale. I soldi arabi li guadagna anche Retegui che viene convocato in Nazionale. I soldi arabi arrivano anche alla Serie A e ai club grazie alla Supercoppa che è stata ingaggiata da 4 anni dagli arabi. La passione ha riportato Mancini sulla panchina dell'Italia, si è dimesso in antipico pur di essere a disposizione. Ancelotti e Guardiola andavano benissimo, ma perché Mancini non sarebbe il candidato migliore su piazza escludendo Ancelotti e Guardiola? Considerando anche curriculum, almeno lui è stato campione, campione d'Europa. Se ricordiamo l'eliminazione dal Mondiale con la Macedonia, non possiamo non ricordare l'Europeo vinto a differenza degli altri, Ventura, Spalletti e soprattutto Gattuso".