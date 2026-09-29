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Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, nel corso della conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole contro la Bolivia ha parlato anche di Walter Samuel, ex difensore dell'Inter e suo attuale collaboratore, che potrebbe decidere di lasciare la Seleccon: "Samuel ci ha già dimostrato cosa rappresentasse per lui la Nazionale quando ha ricevuto un'offerta dall'Inter per lavorare con Cristian Chivu. È rimasto con noi fino al Mondiale, e questo la dice lunga sulla grande persona che è.

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Non c'è dubbio che, oltre a essere incredibilmente importante per la squadra, lui sia un mio amico. Voglio il meglio per lui. Se vuole prendere una decisione, è giusto che possa farlo. Non ho aggiornamenti, ma la porta per lui è aperta. Non sarà un problema se deciderà di andare via. Sarebbe una perdita enorme, vedremo cosa succederà se non dovesse rimanere".