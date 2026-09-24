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Esordio in Nations League anche per la Serbia di Aleksandar Stankovic, altro giocatore dell'Inter impegnato con la sua Nazionale in questo periodo di sosta del campionato.

Getty Images

La Nazionale serba esordisce al Rajko Mitic di Belgrado contro la Grecia, nel gruppo 2 della Lega A della Nations League. Il CT della Serbia Paunovic opta per il 4-4-2 e ha deciso di non puntare su Stankovic, che partirà dunque dalla panchina.

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Nel centrocampo serbo, infatti, ci sono Milinkovic-Savic e Maksimovic, con Zivkovic e Cvertkovic esterni mentre in attacco c'è l'ex Milan Jovic insieme a Tadic. Panchina, dunque, per Stankovic e fuori dall'undici titolare anche un altro giocatore che milita in Italia, cioè Lazar Samardzic.