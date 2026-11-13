Il difensore dell'Inter non è riuscito a condurre verso la vittoria la sua Nazionale
VIDEO / Akanji: "Caso Man City, rispondo così! Ecco l'obiettivo dell'Inter in questa Champions"
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Il programma della Nations League è proseguito con la sfida tra Slovenia e Svizzera: 0-0 il risultato finale, un punto a testa che mantiene inalterato il distacco tra la due formazioni. In campo dal primo all'ultimo minuto Manuel Akanji, difensore dell'Inter, capitano della selezioni elvetica.
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