GUARRO e PACE: Facciamo chiarezza su Calhanoglu. Timore Juve? Cosa gli ha detto l'Inter

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Stasera, contro il Belgio, l'Italia di Roberto Mancini si giocherà l'accesso alla fase successiva della Nations League. L'edizione odierna di Repubblica presenta così la sfida:

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"Belgio-Italia, in verità, non serve a misurare un valore (di quello ci stiamo facendo un’idea chiara) ma a darci uno status, dei privilegi. Vincere il girone di Nations (perché accada, non bisogna perdere con il Belgio e non fare un risultato peggiore della Francia, mentre per la qualificazione tout court basta il pari) vuol dire arrivare ai quarti da teste di serie e incassare 2,25 milioni di euro, raddoppiando la posta che spetta a ogni partecipante".

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"Ma vincere un girone è anche un fatto di prestigio, o soprattutto quello, oltreché una ragione di felicità, «perché ai ragazzi dico di giocare per divertirsi, ma il vero divertimento è vincere»".

(Fonte: Repubblica)