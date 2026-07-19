VIDEO / Argentina, Lautaro show: gol su rigore e assist fenomenale di tacco

Lionel Scaloni ha scelto la formazione titolare dell'Argentina per la finale del Mondiale 2026 contro la Spagna. C'erano alcuni dubbi sulle possibili scelte del CT dell'albiceleste, con Lautaro e Julian Alvarez per esempio a giocarsi una maglia in attacco.

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Scaloni ha scelto Alvarez che comporrà il duo d'attacco con Leo Messi. A destra in difesa gioca Montiel e non Molina, protagonista in negativo sull'azione del gol di Gordon. A centrocampo torna titolare Nico Gonzalez e Rodrigo De Paul, al posto di Simeone.

La Spagna, invece, è la stessa delle ultime due partite con Pedri in panchina e Fabian Ruiz in mezzo al campo con Rodri.

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Ecco le formazioni ufficiali di Spagna-Argentina:

SPAGNA: Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Ruiz; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal.

ARGENTINA: Dibu Martinez; Molina, Romero, Li. Martinez, Tagliafico; De Paul, Fernandez, MacAllister, Gonzalez; Alvarez, Messi