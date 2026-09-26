Nuova serata in campo per i giocatori nerazzurri, impegnati con le proprie Nazionali nella prima giornata della fase a gironi della Nations League. Sono due i calciatori dell'Inter impiegati nei rispettivi match.

Manuel Akanji è stato schierato titolare dal commissario tecnico Yakin nella vittoria della Svizzera in casa della Macedonia del Nord: il match della Nacional Arena Todor Proeski, terminato 0-3 in favore degli elvetici, è stato deciso dalla rete di Freuler e dalla doppietta di Amdouni. Akanji è rimasto in campo per 90 minuti.

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Anche Petar Sucic è sceso in campo dal primo minuto nel successo per 1-2 della Croazia in casa della Repubblica Ceca: alla Fortuna Arena di Praga i croati hanno conquistato tre punti grazie ai gol realizzati nel secondo tempo da Modric e Pasalic. Il centrocampista nerazzurro ha giocato 88 minuti prima di lasciare il posto a Vlasic.

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È rimasto in panchina, invece, Josep Martinez, con la sua Spagna uscita con un successo da Wembley contro l'Inghilterra. I Campioni del Mondo in carica hanno battuto 2-3 gli inglesi in un match ricco di emozioni, deciso dalle reti di Yamal, Baena e Oyarzabal.