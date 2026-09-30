Nella partita del secondo turno del Gruppo 3 della Nations League, la Spagna ha sconfitto nettamente la Croazia per 4-1 allo stadio Ramon Sánchez-Pizjuán di Siviglia. Al termine della gara Petar Sucic ha commentato duramente la prestazione della Croazia. "Devo essere realista e dire che alla fine il risultato non è eccessivo, perché abbiamo visto che avrebbero potuto segnare ancora più gol. Sono stati più pericolosi in ogni azione e penso semplicemente che abbiamo perso meritatamente. Siamo stati lontani dagli avversari, non siamo stati aggressivi, loro passavano come volevano e tiravano da tutte le posizioni. Semplicemente, erano pericolosi in ogni attacco".

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"Eravamo lontani dagli avversari, non abbiamo difeso. È stata una brutta giornata. O loro sono stati i migliori oppure noi non siamo stati al nostro livello, perché secondo me, se vuoi fare qualcosa contro di loro, devi dare tutto quello che hai. Noi oggi non lo abbiamo fatto. Semplicemente, è solo una questione di tempo prima che il muro crolli. Siamo stati pessimi", ha esordito il giocatore dell'Inter.

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"Naturalmente qualcosa dipende anche da loro, ma ci eravamo accordati diversamente. Semplicemente, non so cosa sia successo, ma dobbiamo analizzarlo, perché non mi è chiaro perché fossero sempre liberi tra le linee, perché attaccassero la profondità, perché non uscissimo su di loro, perché non li pressassimo... Davvero, non mi è chiaro, ma dobbiamo analizzare la situazione dopo la partita e vedremo. Però, lo dico, è stata una brutta prestazione".

(Germanijak.hr)