La Svizzera è prima nel gruppo 1 di Lega B di Nations League e potrebbe già ottenere la promozione nel primo match con la Slovenia

Matteo Pifferi
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Murat Yakin, Commissario Tecnico della Svizzera, ha diramato la lista dei convocati per i prossimi impegni in Nations League.

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La foto postata dall'Inter su Instagram

Alla Svizzera, prima a punteggio pieno con 12 punti dopo 4 giornate nel Gruppo 1 della Lega B, basta un punto già nel primo match contro la Slovenia venerdì 13 novembre per festeggiare la promozione in Lega A, mentre il secondo impegno è in programma lunedì 16 contro la Scozia.

akanji svizzera
Getty Images

Manuel Akanji figura nella lista dei convocati del CT Yakin per le due partite contro Slovenia e Scozia.

Akanji Svizzera

CONVOCATI SVIZZERA

PORTIERI: Huber, Keller, Kobel, Mvogo

DIFENSORI: Akanji, Athekame, Bajrami, Britschgi, Comert, Elvedi, Muheim, Rodriguez

CENTROCAMPISTI/ATTACCANTI: Aebischer, Amdouni, Ballet, Boteli, Embolo, Freuler, Itten, Jashari, Manzambi, Ndoye, Rieder, Sanches, Sow, Vargas, Xhaka, Zakaria

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