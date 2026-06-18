Mondiali 2026, stasera tocca ad Akanji: titolare contro la Bosnia

Akanji è una pedina fondamentale per il CT Yakin e farà parte della retroguardia difensiva assieme all'ex Milan e Torino Ricardo Rodriguez, a Elvedi e Widmer con Kobel in porta.
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Manuel Akanji ancora una volta titolare con la Svizzera. Gli elvetici scendono in campo alle 21 orario italiano per la seconda giornata del gruppo B, nel match molto importante contro la Bosnia.
Svizzera e Bosnia, ma anche Qatar e Canada, sono tutte a 1 punto dopo aver pareggiato 1-1, la Svizzera contro il Qatar e il Canada contro Dzeko e compagni.
Akanji è una pedina fondamentale per il CT Yakin e farà parte della retroguardia difensiva assieme all'ex Milan e Torino Ricardo Rodriguez, a Elvedi e Widmer con Kobel in porta.
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