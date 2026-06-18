FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 nazionali Mondiali 2026, stasera tocca ad Akanji: titolare contro la Bosnia

nazionali

Mondiali 2026, stasera tocca ad Akanji: titolare contro la Bosnia

Mondiali 2026, stasera tocca ad Akanji: titolare contro la Bosnia - immagine 1
Manuel Akanji ancora una volta titolare con la Svizzera: il difensore dell'Inter sfiderà la Bosnia nella seconda giornata
Matteo Pifferi Redattore 

Manuel Akanji ancora una volta titolare con la Svizzera. Gli elvetici scendono in campo alle 21 orario italiano per la seconda giornata del gruppo B, nel match molto importante contro la Bosnia.

Mondiali 2026, stasera tocca ad Akanji: titolare contro la Bosnia- immagine 2
Getty Images

Svizzera e Bosnia, ma anche Qatar e Canada, sono tutte a 1 punto dopo aver pareggiato 1-1, la Svizzera contro il Qatar e il Canada contro Dzeko e compagni.

LEGGI ANCHE

Mondiali 2026, stasera tocca ad Akanji: titolare contro la Bosnia- immagine 3
Getty Images

Akanji è una pedina fondamentale per il CT Yakin e farà parte della retroguardia difensiva assieme all'ex Milan e Torino Ricardo Rodriguez, a Elvedi e Widmer con Kobel in porta.

Leggi anche
Canada non concede visto a Wahi, salta Germania-Costa d’Avorio: tocca a Bonny?
Mondiale 2026, Inghilterra-Croazia 4-2: doppietta di Kane, 90 minuti per Sucic

© RIPRODUZIONE RISERVATA