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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gianfranco Teotino ha parlato così dell'Italia in vista della sfida di domani contro la Francia in Nations League:

"C'è un po' più di fiducia, meno rassegnazione e depressione. Anche il fatto di aver venduto più di 60mila biglietti è un buon indice, la bravura di Mancini e dei suoi nelle prime quattro partite è di aver riconquistato l'attenzione della gente, insomma non partiamo da sotto zero ma da zero"

"Modulo? Francamente so che Mancini preferisce il 4-3-3, le cose migliori le ha fatte con questo sistema di gioco ma mi domando, non essendoci ali italiane così forti, se sia giusto insistere con questo modulo. Sebastiano Esposito è tutto che un attaccante esterno, Cambiaghi è un'ala, altri ce ne sono pochi. Mi domando come non sia stato chiamato Politano, io giocando 4-3-3 uno come lui l'avrei chiamato.

La partita con la Francia è sperimentale, si è capito che siamo lontani ma non lontanissimi. Magari ci sarebbe stata la possibilità di cambiare sistema di gioco per vedere come inserire Dimarco, non dimentichiamoci che è stato il miglior giocatore italiano della scorsa stagione, ha fatto una partita di altissimo livello col Como, è tornato in piena forma, mi aspettavo di vederlo titolare, avrei provato il 4-4-2 con Dimarco esterno di centrocampo con Calafiori dietro"