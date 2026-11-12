Tutto sulla trattativa Calhanoglu: cosa chiede Hakan e cosa ha risposto l'Inter

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Quinta sconfitta in cinque partite di Nations League per la Turchia, che perde in casa anche contro il Belgio e rimane ferma a quota zero punti. Il vantaggio iniziale di Arda Guler illude la selezione del ct Yalcin, ma gli ospiti ribaltano il punteggio con le reti degli "italiani" De Bruyne e De Ketelaere per il definitivo 1-2. Poco più di mezz'ora di gioco per Hakan Calhanoglu: il centrocampista dell'Inter è entrato in campo al 58', ma non è riuscito ad evitare il ko della sua Nazionale.