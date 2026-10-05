VIDEO / Tifosi incontrano Thuram a Milano: "Chi sei?". E lui fa finta di essere...

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L'Italia torna in campo alle 20.45 per l'ultima partita di questa sosta per le Nazionali: l'avversario sarà ancora la Turchia di Montella. Il ct Mancini ha scelto chi andrà in tribuna: non convocati Pessina, Coppola, Kouadio, Ghilardi, Ricci, Mandragora e Zoma, chiamato invece Inacio.

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Ecco la lista dei convocati e dei numeri di maglia: la numero 9, visto il forfait di Kean, va a Pio Esposito.

PORTIERI: 1 Donnarumma, 12 Carnesecchi, 13 Vicario;

DIFENSORI: 2 Kayode, 3 Ruggeri, 5 Calafiori, 6 Bastoni, 19 Scalvini, 22 Di Lorenzo, 23 Mancini;

CENTROCAMPISTI: 4 Romano, 7 Cambiaghi, 8 Tonali, 10 Fagioli, 15 Doumbia, 16 Frattesi, 18 Barella;

ATTACCANTI: 9 P.Esposito, 11 Scamacca, 14 Inacio, 17 Maldini, 20 S.Esposito, 21 Vergara.