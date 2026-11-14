Gli Azzurrini del ct Favo perdono contro gli ucraini: decisivo il gol di Dyedov nel primo tempo
VIDEO FCIN1908 / Inter, Marello: "Che emozione, lavoro in ritiro tosto. Chivu..."
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Dopo aver vinto contro la Romania, l'Italia U19 perde contro l'Ucraina nella seconda gara della seconda fase di qualificazione all'Europeo di categoria: 0-1 il punteggio finale, decisivo il gol segnato al 19' da Dyedov. A differenza della prima gara, questa volta il ct Favo decide di fare a meno dei due calciatori dell'Inter, Leonardo Bovio e Mattia Marello: il primo è rimasto in panchina per tutta la durata dell'incontro, il secondo è sceso in campo solamente a 5 minuti dalla fine.
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