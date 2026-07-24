Mark van Bommel è stato nominato allenatore della nazionale belga. Lo ha annunciato la Federcalcio belga, aggiungendo che l'olandese ha firmato un contratto fino agli Europei del 2028, che si terranno nel Regno Unito.

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L'ex allenatore di PSV Eindhoven, Wolfsburg e Anversa succede al francese Rudi Garcia, il cui contratto non è stato rinnovato dopo i recenti Mondiali, dove i Diavoli Rossi sono stati eliminati ai quarti di finale dalla Spagna, poi vincitrice del torneo.

Di seguito il comunicato del Belgio:

"La Royal Belgian Football Association è lieta di annunciare che Mark van Bommel (49 anni) diventerà il nuovo allenatore nazionale dei Red Devils a partire dal 15 agosto 2026. Mark van Bommel ha firmato un contratto per allenare la nostra squadra nazionale fino ai Campionati Europei del 2028. Mark van Bommel è stato allenatore di PSV Eindhoven, VfL Wolfsburg e Royal Antwerp FC, tra gli altri. Ha fatto la storia all'Anversa vincendo sia il titolo nazionale che la Coppa del Belgio nella stagione 2022-2023.

Come giocatore, Mark van Bommel ha giocato al massimo livello. Ha giocato per i migliori club come PSV Eindhoven, FC Barcelona, FC Bayern Monaco e AC Milan. Ha inoltre collezionato 79 partite per l'Olanda, con 10 gol. Il suo più grande successo con gli Orange è stato il raggiungimento della finale della Coppa del Mondo del 2010 in Sudafrica".

Per sostenere Mark van Bommel, la KBVB rafforza lo staff tecnico dei Red Devils con tre profili di calcio esperti. Boudewijn Zenden, Maarten Martens e Reinier Robbemond saranno assistenti della squadra nazionale belga.

Vincent Mannaert, direttore sportivo della KBVB, ha dichiarato:

"Sono molto contento che Mark van Bommel e i suoi assistenti abbiano accettato la nostra sfida. Sono affamati e ambiziosi e sono convinto che, grazie alla loro esperienza internazionale come allenatori e giocatori, saranno in grado di aiutare perfettamente i nostri Red Devils a continuare a crescere, ottenere risultati e sfruttare appieno il loro potenziale a livello individuale e collettivo".

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Van Bommel ha dichiarato:

"È un grande onore diventare allenatore della nazionale belga. Vorrei ringraziare la Royal Belgian Football Association per la fiducia che ha riposto in me. Il Belgio ha giocatori eccellenti e un enorme potenziale. Insieme al mio staff tecnico, vogliamo costruire una squadra che sia disciplinata, ambiziosa e abbastanza coraggiosa per competere contro i migliori. Il successo non è mai garantito, ma il duro lavoro, l'onestà e la dedizione sì. Faremo tutto il possibile per aiutare questa squadra a migliorare ogni giorno e rendere orgogliosi i cittadini belgi. Non vedo l'ora di incontrare i giocatori, lo staff e i tifosi e di iniziare insieme questo nuovo capitolo".