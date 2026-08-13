"Siamo orgogliosi di annunciarvi il nostro nuovo allenatore: Welcome Xavi". Con questo annuncio la Federazione Olandese presenta il nuovo ct dopo l'addio di Koeman. Il post è stato condiviso sui social. Sul sito ufficiale della Federazione olandese la notizia è stata resa nota con un comunicato stampa.

(Getty Images)

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"Xavi Hernández è stato nominato nuovo allenatore della Nazionale maschile dei Paesi Bassi. Il 46enne tecnico spagnolo subentra a Ronald Koeman. Xavi ha raggiunto un accordo con la KNVB per un contratto che lo legherà alla squadra fino ai Mondiali FIFA del 2030", si legge nella nota pubblicata.

È un grande onore diventare CT della nazionale olandese. Essendo cresciuto nel settore giovanile del Barcellona, ​​con forti influenze da parte di figure come Johan Cruyff e Rinus Michels, sento un legame speciale con il calcio olandese. Si potrebbe dire che, in un certo senso, sono un figlio del calcio olandese. Anche altri grandi allenatori, in particolare Louis van Gaal, con cui ho esordito al Barcellona, ​​e Frank Rijkaard, hanno avuto un ruolo importante nel plasmarmi sia come giocatore che come allenatore», ha detto l'ex giocatore e allenatore del Barcellona. Che è stato anche un pilastro della Nazionale spagnola, ovviamente.

(Fonte: knvb.com)