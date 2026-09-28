Come aveva promesso in conferenza stampa, Zinedine Zidane cambierà ampiamente la sua formazione per la trasferta in Belgio.

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Vincitore della sua prima partita alla guida dei Bleus, venerdì sera in Turchia, Zinedine Zidane punta al bis questo lunedì in Belgio. Il nuovo commissario tecnico della Francia ha naturalmente l’ambizione di imporsi allo stadio Re Baldovino, ma allo stesso tempo l’ex allenatore del Real Madrid effettuerà un ampio turnover.

Come aveva lasciato intendere nelle sue ultime dichiarazioni, Zinedine Zidane cambierà diversi giocatori rispetto all’undici iniziale schierato in Turchia. La tendenza è stata confermata domenica sera durante l’allenamento della vigilia, con diverse sorprese che si stanno delineando. E finalmente, c'è spazio per Andy Diouf nella nuovissima posizione di terzino sinistro

Nove cambi nella formazione francese?

Soltanto due giocatori partiti titolari contro la Turchia potrebbero iniziare anche in Belgio:. Per il resto, la formazione di Zinedine Zidane dovrebbe presentare ben nove cambi.

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La novità principale sarà la prima presenza da titolare di Esteban Lepaul al centro dell’attacco della Francia, al posto di Ousmane Dembélé, destinato con ogni probabilità alla panchina. L’attaccante dello Stade Rennais potrebbe partire insieme a Désiré Doué sulla destra e Bradley Barcola sulla sinistra.

A centrocampo, Eduardo Camavinga e Lucas Da Cunha sono indicati come favoriti per affiancare Adrien Rabiot, che dovrebbe inoltre indossare la fascia da capitano.

Anche il reparto difensivo sarà profondamente modificato per la trasferta in Belgio. Andy Diouf a sinistra e Jérémy Jacquet al centro della difesa, al fianco di Dayot Upamecano, festeggeranno la loro prima presenza con la Nazionale maggiore. Sulla corsia destra giocherà invece Pierre Kalulu, con Jules Koundé destinato alla panchina.

Resta ora da capire se questa formazione, provata dallo staff di Zinedine Zidane durante la seduta tattica della vigilia, verrà confermata lunedì sera nella sfida contro i Diavoli Rossi a Bruxelles.

Probabile formazione della Francia contro il Belgio:Maignan; Kalulu, Jacquet, Upamecano, Diouf; Da Cunha, Rabiot, Camavinga; Doué, Barcola, Lepaul

Fonte: Foot01