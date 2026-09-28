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Due i temi principali in ottica rinnovo di contratto in casa Inter: quello di Hakan Calhanoglu, in scadenza nel 2027, e quello di Federico Dimarco, che ha un'opzione unilaterale da parte del club fino al 2028. Il club nerazzurro è al lavoro per costruire l'offerta ai due giocatori, attuando però un cambio di strategia sull'ingaggio. Si legge sul Corriere dello Sport: "Il centrocampista turco potrebbe salutare Milano la prossima estate e volare magari in Turchia a parametro zero, ipotesi che in viale della Liberazione proveranno a scongiurare, tenendo conto dell’importanza del ragazzo per il gioco di Chivu.

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I continui infortuni degli ultimi anni e l’enorme disponibilità economica dei club turchi, pronti a mettere sul piatto per un ragazzo vicino ai 33 anni anche più di quanto percepisca oggi all’Inter (circa 6 milioni), impongono un approccio prudente. L’Inter parlerà con il procuratore di Calhanoglu sperando di poter raggiungere un compromesso sulla durata dell’eventuale rinnovo e sul nuovo ingaggio. Sull’aspetto economico Marotta e Baccin lavoreranno per strutturare in maniera diversa tutti i prossimi accordi: la nuova politica del club prevede la possibilità di avvicinarsi alle richieste dei vari giocatori, ma provando a tenere più bassa possibile la base e legando sempre di più i bonus al rendimento individuale e di squadra.

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L’Inter non vuole imporsi paletti particolari, ma il riconoscimento di certe cifre passerà inevitabilmente dai risultati, soprattutto in Champions League, fonte primaria di ricavi. Il discorso vale anche per Federico Dimarco, reduce da una stagione da record. L’esterno nerazzurro si trova davanti alla possibilità di firmare probabilmente il contratto più importante della sua carriera. Legittimamente spera di poter ricevere una gratificazione importante, fino magari a raggiungere i 6 milioni di euro di ingaggio, legandosi così a vita ai colori che ha sempre amato. Una clausola presente nel vecchio accordo ha permesso all’Inter di prolungare intanto il contratto del numero 32 fino al 2028, in attesa di nuovi scenari".