Torna il Festival dello sport di Trento. La manifestazione è alla sua nona edizione e anche per quest'anno sono previsti talk ed eventi esclusivi, capaci di mettere al centro il racconto e le figure degli sportivi più interessanti. Come da tradizione anche l'Inter sarà rappresentata in questa edizione della manifestazione organizzata dalla Gazzetta dello Sport. Yann Bisseck sarà infatti presente al Festival giovedì 1 ottobre alle ore 1630 presso l’Auditorium Santa Chiara. L’ingresso sarà gratuito.