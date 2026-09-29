Il difensore tedesco è atteso a Trento per il Festiva dello Sport: tutti i dettagli sull'incontro

Redazione1908
Bisseck GdS

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Torna il Festival dello sport di Trento. La manifestazione è alla sua nona edizione e anche per quest'anno sono previsti talk ed eventi esclusivi, capaci di mettere al centro il racconto e le figure degli sportivi più interessanti. Come da tradizione anche l'Inter sarà rappresentata in questa edizione della manifestazione organizzata dalla Gazzetta dello Sport. Yann Bisseck sarà infatti presente al Festival giovedì 1 ottobre alle ore 1630 presso l’Auditorium Santa Chiara. L’ingresso sarà gratuito.

Bisseck Inter (2)

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