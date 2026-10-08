Gian Piero Gasperini, in un'intervista al Corriere della Sera, ha ammesso di aver vacillato e di aver pensato di cambiare credo calcistico dopo la sfortunata avventura con l'Inter: "Ho vacillato varie volte. L’esonero dall’Inter è stato forse il momento peggiore. Però ho saputo rialzarmi. E devo tanto all’Atalanta, che ha continuato a darmi fiducia, anche quando i risultati non arrivavano", le parole di Gasperini.

Intervenuto a Radio Manà Manà Sport, Riccardo Trevisani è tornato a parlare proprio di Gasp all'Inter, non risparmiando una critica nei confronti di Mourinho:

"Il periodo all'Inter è il più grande rammarico nella carriera di Gasperini? Senza nessuna discussione, al 100%. Lui sa di essere entrato con un kalashnikov in un posto in cui andava usata la penna stilografica. Non ha usato la biro, ha usato il kalashnikov e non ha fatto bene. La gestione di una squadra non è solo il modulo, è anche fare le scelte giuste, mettere i giocatori giusti in campo, gestire il gruppo. Quando sei giovane ed entusiasta dopo un risultato incredibile al Genoa vuoi andare all'Inter e spaccare il mondo e poi scopri invece che il mondo spacca te.

Sono certo che Gasperini abbia un grande rammarico. Era un momento complicatissimo all'Inter dopo la vittoria della Champions, le questioni dirigenziali non perfette. Quando va via Mourinho, cresce poca erba. Gasperini si è trovato a gestire una situazione complicatissima e non lo ha fatto bene"