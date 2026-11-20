Quanto si guadagna in Rai e quanto invece a Danz, Sky e Mediaset? La riflessione del giornalista
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Alessandro Antinelli ha rilasciato una lunga intervista e chiacchierata ai microfoni di Centrocampo. Il giornalista sportivo della Rai ha approfondito anche un tema tabù, quello relativo agli stipendi. Quanto si guadagna in Rai? E quanto offre invece la concorrenza come Dazn, Sky e Mediaset in termini di retribuzione? CONTINUA A LEGGERE
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