Altri passaggi della lunga intervista concessa dall'ex allenatore nerazzurro a Cronache di Spogliatoio
Mercato, cosa si sono detti l'Inter e l'agente di Varela. Ma in pista c'è Mendy: gli scenari
Appiano
Mercato, cosa si sono detti l'Inter e l'agente di Varela. Ma in pista c'è Mendy: gli scenari
Emergono altri passaggi dell'intervista concessa da Antonio Conte a Cronache di Spogliatoio. Questo su Lukaku al suo arrivo all'Inter dal Manchester United: "Lukaku è un giocatore atipico, da football americano prestato al calcio. E' un armadio a quattro ante, ma al tempo stesso anche veloce. Non era abituato a giocare spalle alla porta, aveva solo la fase della ripartenza. Doveva diventare un giocatore completo. Gli ho detto questo: "Sei un giocatore al 50%, devi diventare completo". Con Vanoli e la sagoma di gommapiuma lavoravamo a fine allenamento con lui, con lo sparapalloni lo servivamo e doveva tenere palla. Ci abbiamo lavorato, quello che deve fare un allenatore. Passa tutto da lì. Quando arrivi in un club devi capire cosa fare dove apportare miglioramenti".
Inter, nuovo contatto con Calhanoglu: ecco la proposta economica e la risposta del calciatore
© RIPRODUZIONE RISERVATA