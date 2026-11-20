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Appiano

Mercato, cosa si sono detti l'Inter e l'agente di Varela. Ma in pista c'è Mendy: gli scenari

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Emergono altri passaggi dell'intervista concessa da Antonio Conte a Cronache di Spogliatoio. Questo su Lukaku al suo arrivo all'Inter dal Manchester United: "Lukaku è un giocatore atipico, da football americano prestato al calcio. E' un armadio a quattro ante, ma al tempo stesso anche veloce. Non era abituato a giocare spalle alla porta, aveva solo la fase della ripartenza. Doveva diventare un giocatore completo. Gli ho detto questo: "Sei un giocatore al 50%, devi diventare completo". Con Vanoli e la sagoma di gommapiuma lavoravamo a fine allenamento con lui, con lo sparapalloni lo servivamo e doveva tenere palla. Ci abbiamo lavorato, quello che deve fare un allenatore. Passa tutto da lì. Quando arrivi in un club devi capire cosa fare dove apportare miglioramenti".

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1 Appiano 2 Marotta e Zhang

"Con Marotta in due anni gli ho fatto la richiesta di avere una struttura dove dormire. Oggi vedi Appiano ed è un gioiello, chi è arrivato dopo ha trovato questo. Ecco perché poi tu arrivi e c'è un prima di me e un dopo di me.