"Noi cediamo i diritti come Federazione solo quando abbiamo la possibilità di avere un ritorno in termini di maggiore popolarità del nostro sport, e la maggiore popolarità ce l'hai sulle reti ammiraglie". Perché "riteniamo che Cobolli, Musetti, per non parlare di Sinner, abbiano pari dignità, e rilevanza uguale se non maggiore, di Pio Esposito, Scamacca e degli altri nostri giocatori".

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Lo ha detto il presidente della Fitp Angelo Binaghi, in occasione della conferenza che precede la finale di Coppa Davis a Bologna tra Italia e Spagna. "Gli ascolti della nostra semifinale accumulati tra SuperTennis e Rai uno sono stati oltre il 15%: per noi è obiettivo raggiunto, un ottimo ascolto soprattutto se non gioca Sinner", ha aggiunto Binaghi sottolineando: "noi confidiamo di tenere i diritti come Federazione della Davis in chiaro il più a lungo possibile, siamo in fase di rinnovo con Itf e il nostro obiettivo rimane inalterato: siamo disposti a condividerli con le più grandi emittenti in Italia, Rai e Mediaset, solo se vengono trasmesse sulla rete ammiraglia".

(ANSA)