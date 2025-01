In Inghilterra, ad esempio, per seguire da casa Premier League e competizioni europee i tifosi hanno messo a budget almeno 876 euro per un abbonamento annuale.

Mentre in Germania e Francia, per seguire da casa i rispettivi campionati e le coppe internazionali, i supporter hanno speso almeno 888 euro, vale a dire il 37% in più rispetto ai 648 euro dell'Italia. Va decisamente peggio ai tifosi spagnoli, che per vedere in TV LaLiga e le coppe europee questa stagione sportiva hanno speso ben 1.320 euro l'anno, il doppio che nel nostro Paese.Uunica consolazione è che in Spagna basta un solo abbonamento per guardare tutte le competizioni, mentre negli altri stati analizzati, Italia inclusa, per seguire campionato e coppe occorre abbonarsi a più piattaforme