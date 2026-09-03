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Riflessi felini, istinto ed esplosività, classe e talento: in sette anni a difesa della porta dell'Inter, Julio Cesar ha messo la firma su una delle ere più vincenti della storia del Club, creando un legame indissolubile con i colori nerazzurri.

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Arrivato a Milano nel 2005, l'ex portiere brasiliano ha vissuto stagioni da protagonista assoluto, esaltando San Siro con parate spettacolari, voli plastici e guizzi di puro istinto, guadagnandosi il soprannome di "Acchiappasogni". Ha messo l'impronta dei suoi guantoni con i suoi interventi prodigiosi, alcuni dei quali rimasti per sempre negli occhi del popolo interista, come la parata su Messi al Camp Nou nella semifinale di Champions League o il rigore parato a Ronaldinho nel derby del gennaio 2010, vinto 2-0 dall'Inter.

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Un'avventura meravigliosa, che lo ha visto collezionare trecento presenze e vincere quattordici trofei: cinque Scudetti, tre Coppe Italia, quattro Supercoppe Italiane, una Champions League e un Mondiale per Club. Il suo talento e il suo carisma gli sono valsi l'ingresso nella Hall of Fame nerazzurra nell'edizione 2020

Nato il 3 settembre 1979 a Duque de Caxias, oggi Julio Cesar Soares Espíndola oggi compie 47 anni e riceve gli auguri del Club e dei tifosi nerazzurri.