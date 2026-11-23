Sembrava una domanda innocua, invece ha scatenato un vero e proprio polverone. È successo a Ballando con le Stelle quando Noemi Bocchi è stata intercettata prima della sua esibizione per un giochino proposto dalla conduttrice. La risposta data dalla compagna di Francesco Totti ha coinvolto prima Alessandro Matri e poi, di riflesso con una replica spettacolare, Federica Nargi: CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO COMPLETO.