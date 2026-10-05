VIDEO / Tifosi incontrano Thuram a Milano: "Chi sei?". E lui fa finta di essere...

C'è un tema che appassiona tantissimo i tifosi di ogni squadra di calcio ed è quello che riguarda la fede calcistica dei giornalisti. La tendenza è quella di pensare che i commenti e le analisi vengano filtrate da presunte simpatie di tifo. È successo anche nel caso di Sandro Sabatini, che in passato ha lavorato per l'Inter. Un ascoltatore di Radio Sportiva lo ha proprio stuzzicato su questo tema. Ecco la risposta del giornalista: CONTINUA A LEGGERE.