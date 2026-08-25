La prima puntata di Bordocam era incentrata su Inter-Monza e quindi emergono alcuni retroscena inediti sulla partita vinta dai nerazzurri contro la squadra di Juric.

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Getty Images

Dopo il gol del momentaneo pareggio degli ospiti con Varela, Chivu, come sempre, va a rivedere il gol al monitor mentre Juric esulta insieme a Pizzignacco, parlando a distanza con il suo portiere.

Chivu non è soddisfatto perché l'Inter va un po' in confusione, come testimonia un lancio sbagliato di Bastoni. "La prima cosa che dice Chivu ad Akanji dopo il gol subito è sempre la stessa: 'Manu, bisogna cercare di più Pio, è sempre uomo a uomo'", dice Davide Bernardi, inviato di Dazn e firma di Bordocam.

(Bordocam)