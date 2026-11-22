L'album del rapper di Cinisello Balsamo fa discutere tra gossip e dissing: messaggio al giocatore dell'Inter
VIDEO FCIN1908 / Inter-Bruges, Stankovic si allena in vista della partita contro la sua ex
Ai fan di Sfera Ebbasta non è passata inosservata una strofa della canzone "800 CV" del nuovo album "Purosangue". Il nuovo lavoro del rapper di Cinisello Balsamo è uscito da qualche giorno e sta già facendo discutere. Per contestualizzare la strofa tacciata di dissing bisogna ricordare la separazione tra Sfera e Angelina Fiol Lacour (ex compagna e madre di suo figlio), ora accostata - secondo alcune voci di gossip - al centrocampista dell'Inter, Aleksandar Stankovic: CONTINUA A LEGGERE.
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