Sempre più al centro dell'Inter, sempre più al centro di Milano. Marcus Thuram si è ambientato alla grande nella città che lo ha accolto un anno e mezzo fa, tanto quanto nello spogliatoio dell'Inter. Per la residenza, nell'ultimo periodo ha puntato al bersaglio grosso, per godersi ancora di più la realtà. Lo racconta TuttoSport in edicola stamattina:

"Marcus Thuram ha traslocato. Non in campo, dove continua a giocare in attacco al fianco di Lautaro. Il trasloco semmai riguarda la casa del francese e per la nuova magione la scelta è caduta su una zona popolatissima di vip e calciatori. Thuram si è infatti trasferito a City Life e non in un immobile qualunque: vive infatti in quello che è stato per anni il nido d’amore dei Ferragnez.