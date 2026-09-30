A Radio Sportiva tiene banco il tema delle sanzioni che potrebbero essere comminate al Manchester City. Il Manchester City è stato giudicato colpevole per quasi tutte le accuse relative alle violazioni delle norme finanziarie della Premier League. Le sanzioni non sono ancora state decise e, al momento, tutte le opzioni restano sul tavolo. E proprio delle possibili sanzioni ha parlato Guido Vaciago: CONTINUA A LEGGERE.