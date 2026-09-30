Il direttore di Tuttosport si è espresso in merito alle possibili sanzioni che potrebbero colpire il club inglese in virtù delle numerose violazioni

Redazione1908
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A Radio Sportiva tiene banco il tema delle sanzioni che potrebbero essere comminate al Manchester City. Il Manchester City è stato giudicato colpevole per quasi tutte le accuse relative alle violazioni delle norme finanziarie della Premier League. Le sanzioni non sono ancora state decise e, al momento, tutte le opzioni restano sul tavolo. E proprio delle possibili sanzioni ha parlato Guido Vaciago: CONTINUA A LEGGERE.

Guido Vaciago

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