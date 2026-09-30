Scoppia il caso Cristiano Ronaldo nel ritiro del Portogallo. Il fuoriclasse lusitano ha lasciato il ritiro alla vigilia della partita contro la Danimarca, senza partecipare alla rifinitura agli ordini del commissario tecnico Jorge Jesus.

Il CT aveva difeso CR7, negando i rumors sui presunti malumori del capitano del Portogallo dopo l’esclusione contro la Norvegia.

Getty Images

Jorge Jesus ha definito un’invenzione priva di fondamento le voci sul presunto rifiuto di Ronaldo di allenarsi verso la sfida contro la Danimarca.

Secondo A Bola e Marca, Cristiano Ronaldo ha abbandonato l’impianto a bordo di un minibus della nazionale, mentre la federazione portoghese sceglieva la linea del silenzio senza fornire alcuna spiegazione ufficiale ai giornalisti presenti.

Getty

Il post social di Cristiano Ronaldo

Dopo il caso mediatico, Cristiano Ronaldo è intervenuto direttamente sui suoi canali social per spiegare la sua posizione:

"Dopo la conferenza stampa del commissario tecnico della Nazionale e a seguito di un colloquio con il presidente della Federazione calcistica portoghese, ho deciso di lasciare il ritiro della Nazionale. A tempo debito, dirò la verità a tutti i portoghesi sui motivi che mi hanno spinto a lasciare la Nazionale, alla quale mi sono sempre dedicato con impegno. Ora è il momento di augurare buona fortuna al Portogallo e a tutti i miei compagni di squadra, senza eccezioni”.

Caricamento post Instagram...

Ronaldo ha confermato di aver lasciato il ritiro del Portogallo, annunciando la volontà di raccontare la sua verità prossimamente.