I più famosi sponsor dell’Inter legati al settore del gioco online

Il calcio moderno è un ecosistema economico complesso, in cui le sponsorizzazioni rappresentano una delle principali leve finanziarie per i grandi club.

Il calcio moderno è un ecosistema economico complesso, in cui le sponsorizzazioni rappresentano una delle principali leve finanziarie per i grandi club. Tra i settori che negli ultimi anni hanno aumentato in modo più significativo il proprio peso nel mondo del pallone c’è quello del gioco online: casinò digitali, piattaforme di betting e operatori di iGaming hanno trasformato il calcio in uno dei loro principali canali di investimento. L’Inter, fresca vincitrice dello Scudetto, è uno dei club che più ha saputo sfruttare questo trend, costruendo nel corso degli anni rapporti commerciali significativi con alcuni dei protagonisti del settore. Un comparto che, parallelamente alla sua crescita, ha lavorato per migliorare la sicurezza e l’affidabilità delle proprie piattaforme, introducendo metodi di pagamento sempre più efficienti e sicuri per gli utenti. A testimonianza di questo impegno, esistono risorse specializzate come la classifica di iGamingNuts dei casinò che accettano Postepay e altri metodi di pagamento istantanei, che aiutano gli utenti a orientarsi tra le piattaforme più affidabili del mercato.

Il Decreto Dignità e le strategie per aggirarlo — Il rapporto tra i club di Serie A e il mondo delle scommesse e del gioco online è stato a lungo complicato da un ostacolo normativo preciso: il Decreto Dignità del 2018, che ha vietato qualsiasi forma di pubblicità diretta legata al gioco d’azzardo, incluse le sponsorizzazioni di maglia e le attività promozionali negli stadi. Per l’Inter, come per gli altri club della massima serie, questo ha significato dover rinunciare a contratti potenzialmente molto redditizi con operatori del settore.

Tuttavia, il club nerazzurro ha saputo muoversi con intelligenza nei margini concessi dalla normativa, sviluppando forme di partnership alternative che non violassero il divieto ma consentissero comunque di beneficiare degli investimenti del settore iGaming. La strada più battuta è stata quella delle sponsorizzazioni internazionali: accordi che prevedono la visibilità del brand partner sui mercati esteri dove la normativa italiana non si applica, lasciando ai club italiani il vantaggio economico della partnership senza esporre il logo sulle maglie vendute in Italia.

Betsson Sport: terzo anno consecutivo da sponsor nerazzurro — L’accordo più rilevante e attuale è quello con Betsson Sport, operatore di betting svedese tra i più grandi d’Europa. La partnership, ormai giunta al suo terzo anno consecutivo, prevede che il logo Betsson Sport compaia sulla nuova maglia nerazzurra 2026-27, confermando la solidità di un rapporto commerciale costruito nel tempo e fondato su una strategia di espansione globale del brand. Per il gruppo Betsson, l’Inter rappresenta una vetrina di primo piano su scala internazionale: milioni di tifosi sparsi in tutto il mondo, una copertura mediatica capillare e un brand calcistico tra i più riconoscibili del pianeta. L’accordo ha anche un valore simbolico rilevante: dimostra che, nonostante il quadro normativo italiano, i grandi operatori di iGaming trovano nel calcio italiano un partner strategico irrinunciabile, capace di garantire ritorni in termini di visibilità e acquisizione di nuovi utenti che nessun altro canale pubblicitario può offrire in modo comparabile.

Gli sponsor iGaming storici: da LeoVegas a KTO — Prima di Betsson, l’Inter aveva già costruito relazioni commerciali con altri operatori del settore. LeoVegas, uno dei più noti casinò online europei, aveva stretto una partnership con il club nerazzurro dopo aver già siglato un accordo con l’Atalanta, diventando progressivamente sempre più radicato nel panorama calcistico italiano. Un sodalizio che rifletteva la strategia di LeoVegas di associare il proprio marchio ai club più prestigiosi per aumentare la percezione di affidabilità tra i giocatori italiani ed europei.

Un altro nome significativo è quello di KTO, operatore globale di scommesse sportive che nel dicembre 2021 era diventato official regional partner dell’Inter per Centro e Sud America. Un accordo con una forte valenza geografica, pensato per intercettare il bacino di appassionati latinoamericani del club nerazzurro - storicamente tra i più numerosi al mondo - e per posizionare il brand KTO in mercati in forte espansione per il settore delle scommesse online. Questi accordi dimostrano come l’Inter abbia saputo costruire nel tempo un ecosistema di partnership nel mondo iGaming articolato e strategicamente diversificato, anticipando tendenze che oggi sono diventate la norma nel calcio europeo.