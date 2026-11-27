VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Bastoni? Non credo ci sia lesione, un problema che aveva da..."

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Contro lo Stoccarda Cristian Chivu ha dovuto fare i conti con l'ennesimo infortunio muscolare. Al 41' del primo tempo, infatti, Alessandro Bastoni ha chiesto il cambio: "Ho sentito il muscolo duro", ha detto il difensore uscendo sconsolato. La certezza sul problema real accorso al difensore nerazzurro si avrà soltanto oggi dopo gli esame, di sicuro contro il Genoa toccherà nuovamente a Carlos Augusto, fresco di rinnovo.

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"Contro il Genoa domani il terzino nerazzurro sarà ancora in campo dal primo minuto con ogni probabilità, considerando lo stop di Alessandro Bastoni, le cui condizioni saranno valutate attraverso esami strumentali nella giornata di oggi. La speranza di Cristian Chivu è che l'indurimento al quadricipite accusato dal difensore centrale mercoledì al Meazza non abbia portato con sé lesioni e che possa dargli tregua già a stretto giro", si legge sul Corriere dello Sport.