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Arrivano buone notizie per lo Stoccarda alla vigilia della partita di Champions League a San Siro contro l'Inter.

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Secondo quanto riferisce la BILD, infatti, Angelo Stiller, centrocampista tedesco fermo da circa un mese per un problema fisico, oggi si è allenato con i compagni e domani sarà della partita. Secondo il quotidiano, infatti, il calciatore ha avuto un colloquio con l'allenatore Sebastian Hoeneß, prima di partecipare alla partitella con i compagni di squadra.

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Lo Stoccarda sarà a Milano in serata e Stiller sarà della truppa. Resta da capire solo se potrà addirittura essere schierato nella formazione titolare, o se invece partirà dalla panchina.