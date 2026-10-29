L'ex attaccante della Fiorentina dovrà aspettare ancora prima di rientrare in campo
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Como 1907 comunica che il calciatore Moise Kean si è sottoposto, presso l’istituto Cugat di Barcellona, a un trattamento finalizzato al pieno recupero del recente fastidio alla tibia.
Il trattamento è stato eseguito con successo. I tempi di recupero sono stimati in circa cinque settimane e saranno valutati quotidianamente in base all’evoluzione clinica.
Il Club ringrazia il Dr. Cugat e il suo staff e augura a Moise un pronto rientro.
(comofootball.com)
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