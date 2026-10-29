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Como 1907 comunica che il calciatore Moise Kean si è sottoposto, presso l’istituto Cugat di Barcellona, a un trattamento finalizzato al pieno recupero del recente fastidio alla tibia.

LA FOTO PUBBLICATA DAL COMO CON L'ANNUNCIO DELL'ACQUISTO UFFICIALE DI MOISE KEAN

Il trattamento è stato eseguito con successo. I tempi di recupero sono stimati in circa cinque settimane e saranno valutati quotidianamente in base all’evoluzione clinica.

Il Club ringrazia il Dr. Cugat e il suo staff e augura a Moise un pronto rientro.

(comofootball.com)