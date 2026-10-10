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Un rientro in grande stile, con un'ottima prestazione e un gol segnato su rigore. Ma anche con un po' d'apprensione. Come riferito da DAZN, c'è stato qualche problema per Hakan Calhanoglu dopo il cambio nel secondo tempo di Inter-Parma.

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Secondo il bordocampista Davide Bernardi, infatti, il centrocampista nerazzurro sull'ultimo contrasto della sua partita ha subito una botta che lo ha costretto ad apporre del ghiaccio sul ginocchio sinistro.

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Resta da capire se sia solo una mossa precauzionale oppure se ci sia qualche problema in più, ma è un particolare di cui tenere conto, visto che Calhanoglu tornava oggi da un infortunio e che martedì l'Inter è attesa da un'altra partita, a San Siro contro il Bruges in Champions League.

(Fo0nte: DAZN)