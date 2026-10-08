Ecco di quanto sarà lo stop del giocatore inglese: i dettagli
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Come comunicato dal sito ufficiale dell'Inter, "Curtis Jones si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni".
Una notizia amara che arriva nel momento in cui l'Inter si appresta ad affrontare un ottobre ricco di impegni e partite delicate. Come raccolto da FCINTER1908, Curtis Jones sarà fermo per almeno tre settimane.
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