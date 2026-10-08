Come comunicato dal sito ufficiale dell'Inter, "Curtis Jones si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni".

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Una notizia amara che arriva nel momento in cui l'Inter si appresta ad affrontare un ottobre ricco di impegni e partite delicate. Come raccolto da FCINTER1908, Curtis Jones sarà fermo per almeno tre settimane.