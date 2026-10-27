E' una Fiorentina in emergenza quella che si appresta ad affrontare giovedì sera l'Atalanta allo stadio Franchi. Non solo per ragioni di classifica (i viola sono attualmente terz'ultimi con appena 4 punti e reduci da tre sconfitte consecutive) ma anche per quanto riguarda le assenze per infortunio.

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Colpito in particolare il reparto difensivo per l'indisponibilità di Luca Ranieri, già assente nelle ultime due gare, e di Marin Pongracic che si è fatto male domenica durante la partita con l'Inter. Il centrale croato si è sottoposto oggi ad una serie di accertamenti che hanno evidenziato "una lesione mio-fasciale a carico del capo lungo del bicipite femorale della coscia destra" come fa sapere il club attraverso i propri canali ufficiali. Il difensore con molta probabilità tornerà dopo la sosta.