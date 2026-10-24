È sempre più piena l'infermeria dell'Inter. L'ultimo giocatore in ordine di tempo a esserci entrato è stato Luis Henrique. Per il brasiliano risentimento all'adduttore della coscia sinistra e ci vorranno 15/20 giorni per rivederlo poi a disposizione di Cristian Chivu. Quello degli infortuni è un tema caldo in casa nerazzurra, infatti Luis Henrique è già il settimo giocatore costretto a fermarsi per un problema fisico dopo Dimarco, Calhanoglu, Lautaro, Stones, Pavard e Jones.

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"Il dato è curioso e vale la pena approfondirlo: erano almeno dieci anni che i giocatori dell’Inter non saltavano così tante partite in questa fase iniziale della stagione, ovvero 21. E nessuno sorride stavolta. Luis Henrique è diventato il quinto indisponibile dopo Lautaro, Jones, Stones e Pavard. I due inglesi hanno già saltato 11 partite in due, l’argentino e l’ex OM tre, mentre Calhanoglu era rimasto fuori contro Roma e Udinese. A questi si aggiunge anche Dimarco, rimasto ad Appiano in Champions contro il Real. Spence resta fuori dal conteggio: l'inglese, out in sei partite, è arrivato con un problema fisico risalente al Mondiale", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Il confronto dopo le prime undici gare rende ancora più evidente l’anomalia, specie se contiamo tutte le annate interiste dal 2020-21 a oggi. Nella stagione 2025-26 le assenze erano state appena otto, equamente divise tra Darmian e Thuram. Nel 2024-25 il totale era salito a 14 invece, distribuito però fra nove giocatori. Più infortuni diffusi, ma meno partite saltate rispetto alla stagione in corso. Nel 2023-24 gli stop erano stati 16. Nel 2022-23 ancora 14, otto delle quali riconducibili al solo Lukaku. Nel 2021-22 le partite saltate erano state addirittura 17, mentre l'anno precedente erano state 6 e, tornando indietro fino alle ultime due stagioni in cui l'Inter ha disputato anche la Champions League, nel 2019/20 si era fermata a 14 e nel 2018/19 a 13. L'Inter di oggi, con 21 gare perse dopo undici gare, è dunque già oltre ogni annata presa in esame. E rispetto all’anno scorso il dato è quasi triplicato".

(Gazzetta dello Sport)