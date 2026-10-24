Quello degli infortuni è un tema caldo in casa nerazzurra, infatti Luis Henrique è già il settimo giocatore costretto a fermarsi

Gianni Pampinella
GUARRO e PACE EP30

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È sempre più piena l'infermeria dell'Inter. L'ultimo giocatore in ordine di tempo a esserci entrato è stato Luis Henrique. Per il brasiliano risentimento all'adduttore della coscia sinistra e ci vorranno 15/20 giorni per rivederlo poi a disposizione di Cristian Chivu. Quello degli infortuni è un tema caldo in casa nerazzurra, infatti Luis Henrique è già il settimo giocatore costretto a fermarsi per un problema fisico dopo Dimarco, Calhanoglu, Lautaro, Stones, Pavard e Jones.

Stones
Getty Images

"Il dato è curioso e vale la pena approfondirlo: erano almeno dieci anni che i giocatori dell’Inter non saltavano così tante partite in questa fase iniziale della stagione, ovvero 21. E nessuno sorride stavolta. Luis Henrique è diventato il quinto indisponibile dopo Lautaro, Jones, Stones e Pavard. I due inglesi hanno già saltato 11 partite in due, l’argentino e l’ex OM tre, mentre Calhanoglu era rimasto fuori contro Roma e Udinese. A questi si aggiunge anche Dimarco, rimasto ad Appiano in Champions contro il Real. Spence resta fuori dal conteggio: l'inglese, out in sei partite, è arrivato con un problema fisico risalente al Mondiale", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

Stones, Jones e Lautaro

"Il confronto dopo le prime undici gare rende ancora più evidente l’anomalia, specie se contiamo tutte le annate interiste dal 2020-21 a oggi. Nella stagione 2025-26 le assenze erano state appena otto, equamente divise tra Darmian e Thuram. Nel 2024-25 il totale era salito a 14 invece, distribuito però fra nove giocatori. Più infortuni diffusi, ma meno partite saltate rispetto alla stagione in corso. Nel 2023-24 gli stop erano stati 16. Nel 2022-23 ancora 14, otto delle quali riconducibili al solo Lukaku. Nel 2021-22 le partite saltate erano state addirittura 17, mentre l'anno precedente erano state 6 e, tornando indietro fino alle ultime due stagioni in cui l'Inter ha disputato anche la Champions League, nel 2019/20 si era fermata a 14 e nel 2018/19 a 13. L'Inter di oggi, con 21 gare perse dopo undici gare, è dunque già oltre ogni annata presa in esame. E rispetto all’anno scorso il dato è quasi triplicato".

(Gazzetta dello Sport)

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