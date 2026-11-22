Il rientro del capitano sarà graduale, ma già stasera potrebbe mettere minuti nelle gambe in vista della sfida di Champions con lo Stoccarda
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Finalmente torna Lautaro Martinez. Dopo l’infortunio che lo ha tenuto a lungo fuori dal campo, il capitano dell’Inter torna tra i convocati per la sfida di questa sera contro l’Atalanta. Il suo rientro sarà graduale, ma già stasera potrebbe riassaggiare il campo.
Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, “Chivu lo porterà in panchina e forse gli concederà uno spezzone con vista Stoccarda: mercoledì a San Siro, contro i tedeschi, l’Inter si giocherà un pezzo di Champions”.
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