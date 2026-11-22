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Toccherà ancora a Marcus Thuram prendersi sulle spalle le principali responsabilità nel reparto avanzato dell'Inter stasera. Ne parla anche il Corriere dello Sport:

Getty Images

"C ’è un amico con cui Marcus Thuram ha di sicuro intensificato i contatti durante la sosta appena terminata. Il numero nove dell’Inter avrà approfittato dei giorni liberi concessi da Chivu anche per stringersi ancor di più al suo irrinunciabile cuscino, dal quale non si separa neanche in trasferta, assecondando una chiara richiesta del suo allenatore. Per il rumeno il riposo, soprattutto dopo periodi di forte stress o dispendio energetico, è fondamentale tanto quanto il lavoro in campo. Le due settimane appena passate sono state quindi preziose per il francese, ritrovatosi a dover trascinare l’attacco dell’Inter - orfano di Lautaro Martinez - da inizio ottobre a metà novembre.

Ne ha approfittato per rimettersi in sesto e smaltire l’affaticamento emerso dopo la gara con il Como. La sosta per lui non era di certo iniziata con una buona notizia. Aveva sperato con tutto se stesso di tornare a disposizione di Zidane, arrivando a conquistare prepotentemente una nuova chance a suon di prestazioni clamorose e gol, ma il sovraccarico muscolare gli ha impedito di scendere in campo contro Italia e Belgio. Saggia la scelta di rispedirlo subito a casa, senza forzare la mano. Il francese è rimasto ad Appiano, proprio come era accaduto nella sosta di ottobre. Ha completamente recuperato le energie ed è pronto a rimboccarsi nuovamente le maniche".