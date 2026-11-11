I due giorni post Como sono stati complicati per l'Inter e Cristian Chivu. In sequenza sono arrivate le notizie degli infortuni di Bonny, Thuram e Stankovic. Se a centrocampo l'infortunio del serbo può essere facilmente assorbito vista l'abbondanza e il rientro di Jones, è l'attacco il reparto che preoccupa maggiormente e che vede ancora Lautaro ai box. "Già, ma allora chi giocherà in attacco a Bergamo?", si chiede il Corriere dello Sport.

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"Evidentemente, tutti in casa nerazzurra incroceranno le dita affinché Esposito, in azzurro, non rimedi nemmeno un raffreddore. Pio dunque è la certezza, e per capire chi giocherà al suo fianco occorrerà attendere. Le speranze per Thuram non sono azzerate, è chiaro però che servirà una grande cautela. Che si tratti di semplice affaticamento oppure di qualcosa di più grave, è comunque la conseguenza degli sforzi a cui Tikus si è sottoposto nelle ultime settimane. Un eventuale stop sarebbe decisamente pesante e complicherebbe i piani di Chivu".

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"Proprio nell’ultimo derby, il tecnico rumeno si era ritrovato costretto a schierare proprio il solo Thuram in avanti, a causa delle condizioni precarie sia di Esposito sia di Bonny - poi entrati a 10’ dalla fine -, e tutti sanno com’è andata a finire. Un possibile infortunio di Stankovic, invece, verrebbe assorbito più facilmente. A centrocampo infatti c’è abbondanza ed è anche appena rientrato Jones. Più che altro, c’è rammarico per il giocatore, che già sta trovando poco spazio e che adesso rischia pure di doversi fermare".

(Corriere dello Sport)