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Dopo aver passato giorni difficili sia a livello fisico che psicologico, Pio Esposito ha pienamente recuperato. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, infatti, l'attaccante nerazzurro ieri si è regolarmente allenato ad Appiano Gentile e domani nel derby sarà titolare in coppia con Marcus Thuram:

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"Pio Esposito ieri si è allenato ad Appiano come se non avesse passato gli ultimi giorni a combattere con l’influenza dispettosa".

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"È venuta a complicare la settimana più importante dell’anno per chi come lui è cresciuto a pane e Inter, per di più in un periodo già grigio e doloroso di suo: l’adorato Turiello, prof di filosofia che ha fatto amare il pallone a tutta la famiglia, se ne è appena andato e ha lasciato un vuoto enorme in tutti e tre i nipoti calciatori (...). Pio domani sarà di nuovo in coppia con Thuram".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)