Sembrava ormai a un passo dal ritorno in campo, ma Valentin Carboni dovrà aspettare ancora. Il talento argentino, di proprietà dell'Inter e attualmente in prestito al Racing Avellaneda, non ha ancora ottenuto il via libera dei medici dopo il grave infortunio al ginocchio subito lo scorso febbraio.

Nelle ultime settimane il classe 2005 aveva intensificato gli allenamenti, tornando anche a svolgere alcune esercitazioni insieme ai compagni. Segnali incoraggianti che avevano alimentato la speranza di rivederlo tra i convocati già per la partita contro il Barracas Central.

Alla fine, però, è arrivata una decisione diversa.

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Secondo quanto riferisce Racing de Alma, il corpo medico e lo staff tecnico guidato da Chirola Romero hanno deciso di non accelerare i tempi. Carboni non è ancora considerato pronto per disputare una partita ufficiale e resterà quindi fuori dalla lista dei convocati.

Carboni, il rientro potrebbe slittare al 2027

La novità più importante riguarda le prospettive per il ritorno in campo., quando inizierà la nuova stagione argentina.

Il giocatore sta completando la fase conclusiva della riabilitazione dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, rimediata durante un allenamento lo scorso febbraio.

La sua evoluzione viene giudicata positivamente, ma i medici non intendono concedere il via libera prima di avere garanzie sufficienti sulle condizioni fisiche del calciatore.

L'obiettivo è evitare una possibile ricaduta dopo un infortunio particolarmente delicato.

Non si tratta dunque di un nuovo problema fisico, ma di una scelta prudenziale che potrebbe allungare ulteriormente il periodo di inattività del giovane argentino.

Inter e Racing hanno già trovato l'accordo per il futuro di Carboni

L'Inter, proprietaria del cartellino, segue con attenzione il percorso di recupero del suo talento.

I nerazzurri hanno già raggiunto un accordo con il Racing per prolungare il prestito di Carboni fino al 31 dicembre 2027, consentendo al giocatore di restare in Argentina per un'altra stagione.

Una decisione maturata proprio alla luce del lungo stop che ha compromesso il suo 2026.

Carboni, arrivato al Racing a gennaio, ha infatti disputato appena cinque partite ufficiali prima di essere fermato dall'infortunio.

Adesso la priorità è recuperare completamente e ritrovare la migliore condizione atletica. La possibilità di rivederlo in campo entro la fine dell'anno si è progressivamente ridotta e, secondo le ultime indiscrezioni argentine, il rientro potrebbe essere rimandato alla preparazione per la stagione 2027.

Nessuna data definitiva è stata ancora fissata, ma al Racing prevale una linea molto chiara: meglio aspettare qualche settimana in più che rischiare di compromettere nuovamente il recupero del giocatore.