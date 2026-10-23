L'edizione odierna del Corriere della Sera fa il punto sulla situazione infortunati in casa Inter, guardando al rientro di Lautaro e degli altri

Marco Macca
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Inter, radar in Portogallo per la seconda squadra: dentro o fuori entro giugno. Spunta il nome di uno dei club

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L'edizione odierna del Corriere della Sera fa il punto sulla situazione infortunati in casa Inter, guardando al rientro di Lautaro Martinez e degli altri indisponibili di Chivu:

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"(...) Come Pavard e Jones, l’ex City (Stones, ndr) proverà a tornare a disposizione prima della sosta, in vista del trittico composto dal derby (31 ottobre), dalla sfida in casa del Feyenoord (3 novembre) e dal Como a San Siro (8 novembre)".

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"Per il Milan però spera solo Pavard, mentre Lautaro torna dopo la sosta".

(Fonte: Corriere della Sera)

Lautaro

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