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Il Corriere dello Sport fa il punto sulle condizioni di Lautaro e Thuram, che lottano per tornare in campo il prima possibile dopo i problemi fisici accusati nei giorni scorsi. Scrive il quotidiano:

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"Solo un affaticamento. Ieri Thuram è tornato alla Pinetina e le sue condizioni sono state immediatamente verificate. Il responso è stato positivo, nel senso che è stato confermato il semplice l’affaticamento, escludendo un vero e proprio infortunio. È chiaro però che la situazione vada monitorata. Nei prossimi giorni, insomma, il francese seguirà un programma personalizzato, che gli permetta di smaltire il piccolo guaio e che, allo stesso tempo, gli consenta di mantenere la condizione. Significa che sarà abile e arruolatile per la trasferta con l’Atalanta? È ancora troppo presto per dare una risposta definitiva. Si capirà meglio con il passare dei giorni. Dall’Inter trapela fiducia. Ma tutto dipende da quando Thuram sarà in grado di tornare ad allenarsi in gruppo".

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"In parallelo, Chivu attende buone notizie anche da Lautaro. Ieri, la Pinetina ha riaperto i cancelli per tutti i non convocati. C’era anche l’attaccante argentino. Che ha proseguito con il suo lavoro differenziato, svolto comunque sul campo. I nerazzurri si alleneranno anche oggi e domani. Poi scatterà un nuovo rompete le righe per il weekend, con ripresa fissata per lunedì. Ecco la prossima settimana sarà quella determinante per il Toro. Prima tornerà a lavorare a pieno ritmo e più aumenteranno le chances di averlo a disposizione per l’Atalanta. Al momento, in attacco, l’unica certezza è Esposito. Su chi gli giocherà a fianco a Bergamo, invece, resta il punto interrogativo. La speranza di Chivu è di poter contare sia su Thuram sia su Lautaro, in modo da suddividerne l’utilizzo. Accadrà, però, soltanto se non ci saranno margini di rischio".

(Fonte: Corriere dello Sport)