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Assente a Madrid, Federico Dimarco vuole mettersi il prima possibile di nuovo a disposizione di Chivu. Queste le ultime sulle sue condizioni e su quelle di Spence.

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"Dopo 24 ore di riposo successive alla trasferta di Madrid, ieri l’Inter è tornata ad allenarsi ad Appiano. Seduta personalizzata, ma in campo e a forte intensità, per Dimarco: è pronto a rientrare in gruppo da oggi e ad essere convocato lunedì. Lavoro individuale per Spence che spera di esserci contro la Roma", si legge su La Gazzetta dello Sport.