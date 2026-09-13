Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Arrivano buone notizie per l'Inter e per Cristian Chivu da Federico Dimarco. L'esterno nerazzurro, dopo i problemi fisici accusati contro il Napoli, ha infatti lavorato con il gruppo. L'allenatore interista, però, secondo il Corriere dello Sport non sarebbe orientato a rischiarlo:

Getty Images

"La buona notizia in casa Inter è che Federico Dimarco ieri ha lavorato interamente con il gruppo. L’esterno nerazzurro, reduce dalla distorsione al ginocchio sinistro rimediata contro il Napoli, di fatto ha smaltito il problema che lo aveva costretto a saltare la trasferta di Champions League al Bernabeu. Rimane però ancora tutta da verificare la sua presenza contro l’Udinese, nella sfida di domani sera che chiuderà il quarto turno di campionato".

Getty Images

"Cristian Chivu non ha infatti alcuna intenzione di rischiare, anche perché Carlos Augusto ha dato buone risposte sia contro il Napoli che contro il Real Madrid. Prevale la linea della prudenza, come sempre in questi casi. Prima della sosta l’Inter sarà di scena all’Olimpico contro la Roma, sabato 19 settembre con calcio d’inizio alle 18, e in quell’occasione sarà ancora più importante poter contare sul miglior giocatore dello scorso campionato per chiudere al meglio il primo capitolo della stagione. Probabile quindi che Dimarco si accomodi in panchina domani sera al Meazza, pronto magari a subentrare soltanto in caso in cui si renda necessario il suo contributo".

(Fonte: Corriere dello Sport)